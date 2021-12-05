قتلى جراء ثوران بركان في إندونيسيا.. وفيديو لطوابير الهروب

2021/12/05 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا إلى 13 قتيلا، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث الأحد، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث في المنطقة.

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