الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مدرسة شرقي بغداد

2021/12/05 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق اندلع في مدرسة (كرفانية) شرقي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد، أن"حريقا نشب في مدرسة (كرفانية) بمنطقة ام الكبر والغزلان شرقي بغداد".واضاف البيان أن" الحريق حدث داخل مدرسة تضم خمسة كرفانات وتم اخماد الحريق من دون خسائر بشرية".

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