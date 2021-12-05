ابنة أحد ضحايا داعش تحدد مكان دفن والدها وتريد استعادة رفاته

2021/12/05 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شابة بريطانية إنها استطاعت تحديد مكان جثمان والدها الذي قتله تنظيم داعش في 2014 في سوريا، وفق صحيفة "ذا صن".

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