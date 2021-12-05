2021/12/05 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جلسته 31 التي عقدت الخميس ٢٠٢١/١٢/٢ برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضائه على تعيين الطيارين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية .

وذكر مجلس الخدمة في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد، أنه" وافق على تعيين الطياريين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية والبالغ عددهم ٦٣ طيارا "،موجها باكمال بيانات المتعاقدين من الطيارين البالغ عددهم ٣٠ طيارا لغرض اتخاذ اللازم بشانهم لاحقا" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يصادق على تعيين الطيارين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يصادق على تعيين الطيارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).