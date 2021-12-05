2021/12/05 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الممثل الأميركي جورج كلوني، أنه رفض عرضا مغريا من إحدى شركات الطيران مقابل يوم عمل واحد فقط، بسبب قناعاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جورج كلوني يرفض 35 مليون دولار مقابل عمل يوم واحد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جورج كلوني يرفض 35 مليون دولار مقابل عمل يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).