2021/12/05 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار الياور، بان غرفة العمليات المشتركة بين قوات الأمن الاتحادية والبيشمركة ستباشر العمل في أربعة محاور ابتداء من اليوم الأحد للقضاء على داعش في كركوك وديالى.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الاتحادية والبيشمركة تباشران العمل في أربعة محاور لملاحقة داعش المركز الخبري الوطني.

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