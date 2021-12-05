2021/12/05 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق اندلع في مدرسة (كرفانية) شرقي بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاحد، أن”حريقا نشب في مدرسة (كرفانية) بمنطقة ام الكبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في مدرسة شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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