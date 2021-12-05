بعد أبوتريكة.. الأزهر يوجه تحذيرا من

2021/12/05 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأزهر الشريف في مصر، الأحد، من المواد الإعلامية التي تهدف لـ"تطبيع" الشذوذ الجنسي، وذلك بعد أيام من هجوم شرس تعرض له المحلل في قنوات "Bein Sports" واللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، بسبب دعوة مماثلة

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