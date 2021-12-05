بيان غاضب من البيشمركة رداً على تصريح لـ ’متطوع’ في الاتحاد الوطني الكردستاني

2021/12/05 | 08:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصدرت قوات 80 في البيشمركة، الأحد، توضيحاً حول تصريحات متداولة على وسائل التواصل لشخص عرّف نفسه كـ "قائد متطوع لقتال داعش في قضاء مخمور" بعد تعرض المنطقة إلى هجوم لتنظيم داعش أسفر عن سقوط ضحايا من قوات البيشمركة والمدنيين.

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وسبق أن اتهم "غازي فيصل" الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفق وسائل إعلام كردية، قوات 80 بـ "منع قتال داعش" في القضاء المذكور لأغراض سياسية.

وقالت قوات 80 في بيان تابعه "ناس"، (5 كانون الأول 2021)، إن هذا الشخص "أدلى بتصريحات غير حقيقة، وغير دقيقة ضد قواتنا"، موضحة أنه "ادعى أن قوات 80 لا تسمح له بقتال داعش، واتهمها بأنها تساند التنظيم في المنطقة".

وذكر البيان، "نعلن أن مثل هذا الخطاب الملفق لا أساس له ولا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع روح الأخوة والبيشمركة والنضال الكردي".

وأشار البيان، إلى أن "هذا الشخص إذا كان يعتبر نفسه شجاعاً ويريد حقاً محاربة داعش، فإن الطريق لم يُغلق بوجهه، فليأتِ وسنقدم له المساعدة للوصول إلى خطوط المواجهة مع التنظيم".

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