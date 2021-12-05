2021/12/05 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاحد، مصادقته على تعيين الطيارين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية.

وذكر المجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (5 كانون الاول 2021)، انه "صادق في جلسته 31 التي عقدت الخميس الماضي (٢٠٢١/١٢/٢) برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضائه على تعيين الطيارين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية".

واضاف البيان، أنه "وافق على تعيين الطياريين المتدربين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية والبالغ عددهم 63 طيارا"، موجها بـ "اكمال بيانات المتعاقدين من الطيارين البالغ عددهم 30 طيارا لغرض اتخاذ اللازم بشانهم لاحقا" .

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يصادق على تعيين الطيارين في الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يصادق على تعيين الطيارين في الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).