2021/12/05 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تداول مغردون ومدونون في السعودية فيديو أثار الجدل لفتاة ترقص بشكل فاضح في شارع عام بالعاصمة الرياض.ووثق الفيديو فتاة لا يعرف إذا كانت سعودية أم لا، ترجلت من السيارة ثم بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اثارة الجدل..



فتاة حسناء تترجل من سيارة وترقص بشوارع الرياض المركز الخبري الوطني.

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