سماء سوداء تمطر رمادا ساخنا.. لحظة ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا بشكل مفاجىء

2021/12/05 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشاهد مرعبة وثقتها الكاميرا في إندونيسيا، ثار بركان جبل سيميرو بشكل مفاجىء، مما تسبب في إصابة العشرات ونزوح الآلاف من السكان كما أدى ذلك أيضًا لانقطاع التيار الكهربائي.

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