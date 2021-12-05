الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنيّة في حوض ثلاب بديالى

2021/12/05 | 09:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف العملية التي انطلقت من ستة محاور لمحاصرة العدو من جميع الاتجاهات.

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