2021/12/05 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني للناشئين تدريباته في مدينة الدمام السعودية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة هناك للفترة من 5-14 من الشهر الحالي .وقال حسن كمال مدرب منتخبنا الوطني للناشين: إن "الفريق العراقي وصل مساء الجمعة الى مدينة الدمام وأجرى الوحدة التدريبية الأولى له ، وهذه البطولة هي المنافسة الرسمية الأولى التي يشارك فيها المنتخب ".وأضاف كمال، أن " وضع الفريق جيد وهناك تطور في المستوى بالرغم من تواضع الاعداد بسبب تحديات كورونا وصعوبة السفر والاحتكاك ولكن بالمجمل العام فنحن نسير بشكل جيد"، لافتاً، الى أن " العراق متى ما حضر في أية بطولة فانه سيكون منافساً، واللاعبون على قدر كبير من المسؤولية وهناك التزام وانضباط في الوفد العراقي والأمور تسير بالاتجاه الصحيح" .واشار كمال الى أن " الفريق سيخوض أول مباراة له أمام لبنان بعد حصوله على انتظار في الجولة الأولى وهو ما يتيح الفرصة لمشاهدة مباراة السعودية ولبنان التعرف على مستويات الفرق ومن ثم تحديد مصيرنا في المجموعة ".وسيخوض منتخبنا للناشئين أولى مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره اللبناني في ملعب نادي الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يكثف استعداداته للقاء لبنان بغرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يكثف استعداداته للقاء لبنان بغرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).