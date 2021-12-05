حكم بالإعدام ضد مدان باغتيال ضابط عراقي كبير

2021/12/05 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان، الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان في قضية قتل ضابط برتبة نقيب في فرقة الرد السريع مع سائقه.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الأول 2021)، أن "المجرم كان يقوم بتزويد متهمين أخرين مفرقة قضاياهم بالمعلومات حول تحركات (المجنى عليهم) تخطيطاً لقتلهم لدوافع إرهابية".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005)".

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