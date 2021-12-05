القضاء يصدر حكما بحق مدان بقتل ضابط في فرقة الرد السريع وسائقه

2021/12/05 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، ضد مدان بقتل ضابط برتبة نقيب وسائقه يعملان في فرقة الرد السريع.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (5 كانون الاول 2021)، أن"المجرم كان يقوم بتزويد متهمين أخرين مفرقة قضاياهم بالمعلومات حول تحركات (المجنى عليهما) تخطيطا لقتلهما لدوافع إرهابية".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005)".

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