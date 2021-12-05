منخفض جبهوي يقتحم سماء العراق اليوم.. وحديث عن حالة جوية قوية

2021/12/05 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الاحد، إلى تأثر البلاد بمنخفض جبهوي قادم من مصر والبحر المتوسط، الذي سيصاحبه زخات امطار في عدد من المناطق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعه NRT عربية، (5 كانون الاول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى وصول المنخفض الجبهوي الذي يؤثر حاليا على مصر وشرق المتوسط تدريجيا إلى العراق اليوم، ومن المتوقع أن يسبب اجواء غائمة بشكل جزئي في اغلب المدن مع فرص زخات امطار في مدن (نينوى واربيل ودهوك وكركوك والسليمانية وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد ومناطق من واسط وشمال وغرب الانيار )، خلال ساعات مساء اليوم الاحد والليل".

واضاف، "وسيرافق ذلك تحول الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي خلال النهار، ليصاحبها نشاط خفيف لتصل سرعتها الى 45 كم بالساعة".

وتابع، "وتشير التوقعات بعيدة المدى، الى رحيل الكتله الجافة المسيطره حاليا على الأجواء وحضور الكتله الرطبة والحمل الحراري، والحالات الجويه المتعاقبة من المتوقع تبدأ تدريجيا ابتداء من اليوم، واقواها ستكون في الثلث الأخير من الشهر".

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