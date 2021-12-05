2021/12/05 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنطلقت قوة من قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي، الأحد، بتنفيذ عملية أمنيّة في حوض ثلاب في المنطقة المحصورة بين قضاء خانقين ونفط خانة وإمام ويس.وذكر الحشد في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية في حوض ثلاب بديالى المركز الخبري الوطني.

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