2021/12/05 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الأحد بمصرع شخصين اثنين، وإصابة 10 أشخاص بينهم طفلان، بثلاثة حوادث مرورية منفصلة، في محافظة ذي قار.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “عجلة من نوع بهبهان انقلبت ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع اثنين وإصابة 10 أشخاص بـ3 حوادث مرورية منفصلة بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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