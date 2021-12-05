الأنظمة الرجعية في تسابق وتنافس حول التطبيع المذل - التيتي الحبيب

2021/12/05 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثزار بلادنا وزير الحرب في الكيان الصهيوني في اطار استكمال مسلسل التطبيع في حلقاته الجديدة.



تميز التطبيع في عهد الحسن الثاني بالسرية ومن خلال اجهزة مكلفة بذلك لكن تاخذ اوامرها من دائرة ضيقة ومغلقة يشرف عليها رئيس الدولة مباشرة وابتدأ مسلسل التطبيع بالسماح للحركة الصهيونية باستقطاب الجنود وجحافل المستوطنين للأراضي الفلسطينية من المجموعات اليهودية المغربية ومن جهة اخرى سل ......





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