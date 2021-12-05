الإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل ضابط يعمل في فرقة الرد السريع

2021/12/05 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم عن جريمة قتله ضابطا برتبة (نقيب) مع سائقه يعملان في فرقة الرد السريع.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن"المجرم كان يقوم بتزويد متهمين أخرين مفرقة قضاياهم بالمعلومات حول تحركات (المجنى عليهم) تخطيطا لقتلهم لدوافع إرهابية".وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005)".

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