بسبب مساعدة أخيه بمواجهة تهم

2021/12/05 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة CNN، السبت، إنهاء خدمات المقدم، كريستوفر كومو، بسبب دفاعه عن شقيقه، أندرو كومو، عمدة نيويورك السابق، ضد ادعاءات تتعلق بـ"سوء السلوك الجنسي"

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