نقابة الصيادلة توضح أسباب تفاوت أسعار الأدوية بالأسواق المحلية

2021/12/05 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت نقابلة الصيادلة، اليوم السبت، أسباب تفاوت أسعار الأدوية في الأسواق المحلية.وقال نقيب الصيادلة مصطفى محمد في تصريح صحفي، أن “ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها يعود إلى أسباب بينها نوع المنشأ ومصداقيته […]

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