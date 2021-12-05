2021/12/05 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة التربية، أي جهة تروج لمدارس أهلية مشيدة من {السندويج بنل} على أنها مدرسة دولية.وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية عضو هيئة الرأي بالوزارة قيس الكلابي، في تصريح صحافي، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحذر المدارس الأهلية من هذه المواد وتتوعد بإجراءات قانونية “صارمة” المركز الخبري الوطني.

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