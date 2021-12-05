2021/12/05 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لطالما وجهت انتقادات للنجم المصري محمد صلاح، تتهمه بالأنانية في اللعب، لكن الرد جاء بتحقيقه إنجازا فريدا انضم به إلى لائحة أساطير ليفربول الإنجليزي.جاء ذلك بعد أن حقق ليفربول فوزا قاتلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح ينضم إلى أساطير ليفربول في إنجاز مميز بعيدا عن الأنانية المركز الخبري الوطني.

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