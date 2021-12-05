موظفون يغلقون دائرة حكومية في ذي قار

2021/12/05 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحتجون ان إغلاق الفرع سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم.

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