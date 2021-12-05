بابا الفاتيكان يعود إلى جزيرة ليسبوس اليونانية للقاء مهاجرين

2021/12/05 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أن يعود إلى جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد للقاء مهاجرين هناك.

وزار الحبر الأعظم، الذي انتهز فرصة جولته الحالية في شرق البحر المتوسط لتسليط الضوء على محنة المهاجرين واللاجئين ، جزيرة ليسبوس في عام 2016 ، عندما كان مخيم موريا المكتظ لا يزال قائماً.

واحترق هذا المخيم في عام 2020، لذلك سيلتقي فرنسيس بالمهاجرين في أماكن إقامة مؤقتة.



ومن المتوقع أن يقضي ساعة تقريبا مع المهاجرين.

وزار رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيضاً قبرص في إطار رحلته، حيث ألقى كلمة مؤثرة يوم الجمعة الماضي استنكر خلالها أزمات الهجرة المستمرة.

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