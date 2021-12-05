2021/12/05 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة التربية، الأحد، من عدم التزام بعض المدارس الأهلية بالضوابط وأبرزها الاستمرار بالبنايات "السندويج بنل" وعدم إزالتها، مشيرة الى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق التي تروج على أنها مدارس دولية.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية عضو هيئة الرأي بالوزارة قيس الكلابي في تصريح تابعه NRT عربية، (5 كانون الاول 2021)، إن "اللجان المختصة في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، تنفذ جولات ميدانية للاطلاع على واقع المؤسسات الأهلية وآلية التدريس فيها بالشكل الذي يتناسب مع المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ في نظيرتها الحكومية".

وأضاف الكلابي أنه "تم توجيه المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، بعدم منح المدرسة أي سجلات وقيود واختام وأرقام امتحانية ما لم تجدد إجازتها للعام الدراسي (2020-2021)، وستتخذ المديرية الإجراءات القانونية بحق المدرسة أو المؤسسة التي لم تجددها".

واوضح، أنه "تم توجيه المدارس الأهلية وكأحد شروط تجديد إجازتها، بأن تكون بناها التحتية مطابقة لضوابط المدارس الأهلية، والتوجيه بإزالة (السندويج بنل) بجميع اشكاله داخلها"، محذرا في السياق ذاته من أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق الجهة التي تروج للمدرسة الأهلية الاعتيادية، بأنها دولية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توجه تحذيرا الى المدارس الاهلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توجه تحذيرا الى المدارس الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).