العراق يحرز كأس البطولة الدولية للفروسية في سلطنة عمان

2021/12/05 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أحرز العراق كأس البطولة الدولية للفروسية التي اختتمت يوم امس السبت في ولاية الدقم بسلطنة عمان وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي .وقال حيدر حسين الجميلي رئيس الاتحاد العراقي للفروسية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " العراق نال سبع ميداليات ثلاث منها ذهبية وواحدة فضية وثلاث ميداليات برونزية ، حيث احرز الميداليات الذهبية كل من الفارس اسامة عبد الحميد والفارس اسامة لواء بهلول في سباق الزوجي، وثانية للفارس عبد الحميد رشيد بسباق الفردي واخرى لمجموع النقاط المتحققة لثلاثة أيام للفارس اسامة لواء بهلول وعبد الحميد رشيد ".واضاف الجميلي، أن " الميدالية الفضية كانت لسباق الزوجي من نصيب الفارس عبد الحميد رشيد والفارس اسامة لواء بهلول فيما كانت الميداليات البرونزية الأولى عن الفرقي واخرى للفارس عبد الحميد رشيد، وميدالية كافضل ثالث فارس في الدورة للفارس عبد الحميد رشيد".واشار الجميلي الى أن " البطولة شهدت مشاركة 33 فارساً وفارسة، مثلوا 16 دولة هي سلطنة عمان والعراق وفلسطين والسودان والباكستان والسعودية والكويت والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج وماليزيا والمانيا ".

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