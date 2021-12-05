العراق الثامن عالميًا بكمية الصادرات النفطية الى اميركا

2021/12/05 | 09:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 4.192 ملايين برميل في شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الادارة ان “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال شهر تشرين الثاني الماضي 4.192 ملايين برميل وبمعدل 140 ألف برميل يوميا” منخفضة عن شهر تشرين الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا 5.760 ملايين برميل، وبمعدل 192 ألف برميل يوميا”.

واضاف ان “العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمعدل 51 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 42 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 245 الف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “صادرات الاسبوع الرابع بلغت 221 الف برميل يوميا”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن “العراق جاء بالمرتبة الثامنة بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، وروسيا، وكولومبيا، والأكوادور، والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت صادرات الأخيرة إلى أمريكا خلال شهر ايلول 14 مليوناً، و610 آلاف برميل يوميا”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.

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