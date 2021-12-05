2021/12/05 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحرز العراق كأس البطولة الدولية للفروسية التي اختتمت يوم امس السبت في ولاية الدقم بسلطنة عمان وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي .وقال حيدر حسين الجميلي رئيس الاتحاد العراقي للفروسية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحصد كأس البطولة الدولية للفروسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد كأس البطولة الدولية للفروسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصد كأس البطولة الدولية للفروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).