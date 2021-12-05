2021/12/05 | 10:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر الحكم عن محكمة جنايات محافظة ميسان

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إصدار حكم بالإعدام بحق مدان في قضية اغتيال ضابط وسائقه في محافظة ميسان.

وصدر الحكم، 5 كانون الأول/ديسمبر، عن محكمة جنايات ميسان "بحق مجرم عن جريمة قتل ضابط برتبة نقيب مع سائقه يعملان في فرقة الرد السريع".

وذكر المجلس في بيان، أنّ "المجرم كان يقوم بتزويد متهمين أخرين مفرقة قضاياهم بالمعلومات حول تحركات المجنى عليهما تخطيطًا لقتلهما لدوافع إرهابية".

وأكّد المجلس، أنّ "الحكم بحق المجرم يأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005)".

اقرأ/ي أيضًا:

الإعدام مرتين لمنفذ عمليتي اغتيال في البصرة

فيديو| الإعدام شنقًا حتى الموت لـ "قاتل" مدير بلدية كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقًا بحق مدان باغتيال ضابط في الرد السريع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقًا بحق مدان باغتيال ضابط في الرد السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).