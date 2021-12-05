2021/12/05 | 12:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sk-CNflCBbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التظاهرات الطلابية تعود في السليمانية وحلبجة،وعشرات الخريجيين في ذي قار يتظاهرون في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التظاهرات الطلابية تعود في السليمانية وحلبجة،وعشرات الخريجيين في ذي قار يتظاهرون في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).