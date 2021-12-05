’صالح العراقي’ ينشر رسالة إلى المنتخب العراقي بخط يد مقتدى الصدر

2021/12/05 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، المنتخب العراقي بفوزه بكأس غرب آسيا للشباب.

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وكتب الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (5 كانون الأول 2021)، "بكل فخر واعتزاز..



أتقدم لمنتخب شباب العراق بالتهنئة القلبية أولاً والشكر الجزيل على فوزهم بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا للشباب لعام 2021".

وأضاف، "مع تمنياتي لهم بالموفقية وعليهم بالمثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب".

واستقبل الصدر، في وقت سابق من اليوم، وفد منتخب الشباب الفائز بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا التي أقيمت في العراق مؤخرًا، في مقر إقامته بـ "الحنانة".

وأكد الصدر، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على "المثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب متمنيًا لهم الموفقية والاستمرار بالنجاح والفوز، كما أكد سماحته على تقديم الدعم والرعاية اللازمة للرياضة العراقية".

من جهته تقدم الوفد "بالشكر الجزيل للصدر على رعايته واهتمامه بالرياضة والرياضيين وعلى حفاوة الاستقبال والتكريم".

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