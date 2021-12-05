الصدر يستقبل منتخب شباب العراق

2021/12/05 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (أعزه الله) في الحنّانة وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم الفائز بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا للشباب التي أقيمت في العراق مؤخرًا.

وأكد الصدر على “المثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب متمنيًا لهم الموفقية والاستمرار بالنجاح والفوز”، كما أكد على “تقديم الدعم والرعاية اللازمة للرياضة العراقية”.من جهته تقدم الوفد بالشكر الجزيل للصدر على رعايته واهتمامه بالرياضة والرياضيين وعلى حفاوة الاستقبال والتكريم.

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