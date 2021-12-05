امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها في البصرة !

2021/12/05 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل

جريمة غامضة في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان، إنه "بمهنية

عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في

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