2021/12/05 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما

بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم عن

جريمة قتله ضابطا برتبة (نقيب) مع سائقه

يعملان في فرقة الرد السريع.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى في بيان حصلت وكالة نون ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقا حتى الموت بقتل ضابط يعمل في فرقة الرد السريع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقا حتى الموت بقتل ضابط يعمل في فرقة الرد السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).