2021/12/05 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النزاهة تضبط 130 جهازاً طبياً خاصاً بمرضى كورونا في مستشفى حكومي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:23

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