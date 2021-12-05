2021/12/05 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم الفائز بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا للشباب.وقال المكتب المكتب الخاص للصدر في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يستقبل وفد منتخب الشباب ويوجّه بتقديم الدعم اللازم للرياضة العراقية المركز الخبري الوطني.

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