2021/12/05 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن سماع دوي انفجار عنيف داخل القاعدة الأمريكية بريف حمص الشرقي المركز الخبري الوطني.

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