2021/12/05 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثبت فشلها..النزاهة تضبط 130 جهازاً طبياً خاصاً بمرضى كورونا في النجف المركز الخبري الوطني.

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