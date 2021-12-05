اصطياد ضابط محتال وحملة اعتقالات في بغداد

2021/12/05 | 12:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت الحملة مناطق في الكرخ والرصافة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، اعتقال متهم انتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية، غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، 5 كانون الثاني/ديسمبر، أنّ "مفارز مكتب منطقة أبو غريب في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية خلال الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان، أنّ "الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتهم وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات".

كما أشار البيان، إلى "إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم سرقة مبالغ مالية، وحقائب نسائية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، فضلاً عن مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

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