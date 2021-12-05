كيف يمكن أن يساعدك العلاج المعرفي السلوكي في تقليل التوتر؟

2021/12/05 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن تتوقف عن التفكير بسلبية؟ يساعد العلاج السلوكي المعرفي في "الكشف عن أنماط التفكير غير الصحية وكيف يمكن أن تسبب سلوكيات ومعتقدات مدمرة للذات"، بحسب ما ذكره التحالف الوطني للأمراض العقلية.

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