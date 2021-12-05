ألازلنا نحرث في البحر - محمد حسين يونس



ألازلنا نحرث في البحر - محمد حسين يونس
2021/12/05 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس .منذ عشر سنوات نشر الحوار المتمدن في(( العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 19:09..)) مقالا لي بعنوان (( لكي لا تحرثوا في البحر)).

..أعتقد أنه رغم مرور عقد من الزمان لازال في أغلبه طازجا ..لذلك سأعيد تقديمة ..

مع تصحيح الأخطاء المطبعية ..

و إعادة النظر فيما جاء بة من أفكار ..

علي ضوء ما جرى خلال هذه الفترة من أحداث تتمثل في إنكسار الربيع العربي ..

و خفوت صوت اليسار و الديموقراطية ..وإستيلاء الثورة ......

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