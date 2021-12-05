ألازلنا نحرث في البحر - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس .منذ عشر سنوات نشر الحوار المتمدن في(( العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 19:09..)) مقالا لي بعنوان (( لكي لا تحرثوا في البحر)).
..أعتقد أنه رغم مرور عقد من الزمان لازال في أغلبه طازجا ..لذلك سأعيد تقديمة ..
مع تصحيح الأخطاء المطبعية ..
و إعادة النظر فيما جاء بة من أفكار ..
علي ضوء ما جرى خلال هذه الفترة من أحداث تتمثل في إنكسار الربيع العربي ..
و خفوت صوت اليسار و الديموقراطية ..وإستيلاء الثورة ......
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