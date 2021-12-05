محمود وسهيلة سليمان (ابو ساهر، وام ساهر ) ديمومة عطاء وطني، انساني ، عائلة تستحق الثناء والتقدير - فيصل طه

2021/12/05 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_طه "محمود يونس سليمان جاء الناصرة من منشأه البعينة، تعلَّم وسكن وأقام عائلة في الناصرة، جاور أبناء صفورية المهجرة في حي الصفافرة، وأصبح منهم عطاءً للخير والمحبَّة، انخرط الرفيق محمود سليمان في العمل السياسي والاجتماعي والشعبي، قاد الخلية الحزبية مع رفاقه في حي الصفافرة لسنوات عديدة وممتدة، منذ مطلع ثمانيات القرن الماضي، عمل بجد وبهمَّة عالية لا تعرف الكلل، ولا مكانًا للراحة، ديمومة نشاط لخدمة شعبه ......





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