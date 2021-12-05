وزير في حكومة عادل عبد المهدي: ’العراق مطبخ كبير’.. هل تعرفون طبّاخاً ماهراً؟

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصف وزير الإعمار والإسكان في حكومة عادل عبد المهدي، بنكين ريكاني، الأحد، العراق بـ "المطبخ الكبير"، مؤكداً ضرورة توفر "طباخ ماهر".

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وقال ريكاني في تدوينة، تابعها "ناس"، (5 كانون الأول 2021)، إن "مطبخاً كبيراً جداً يحتوي كل أدوات الطبخ الحديثة وكل مواد الطبخ، ينقصه طبّاخ ماهر ومساعدين لانتاج أشهى المأكولات (كباب اربيل وكبة موصلية وهبيط دليمي وباميا بغدادية وعنبر فراتي ومسموطة وزوري وسياح وزوري وزبيدي وغيره الكثير)".

وأضاف "‏ذلك هو العراق، فهل هناك طبّاخ تعرفوه حتى يتم توظيفه؟".

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