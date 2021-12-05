كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت إدارة الصحة بولاية لويزيانا الأميركية عن إصابة 10 أفراد بكوفيد-19 بين ركاب وطاقم سفينة سياحية نرويجية كانت في طريق عودتها إلى مدينة نيو أورلينز وعلى متنها آلاف الأشخاص.

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