بارزاني يشدد على ضرورة تكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات داعش

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيلا.

وجرى في الاجتماع التباحث حول الوضع العام في العراق، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفنلندا.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فنلندا على دعمها لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، ولا سيما في مجال التدريبالعسكري.



كما شدد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش في المناطق الكوردستانيةخارج إدارة الإقليم.

وأشار السفير الفنلندي إلى الدور الإيجابي لأبناء الجالية الكوردستانية في فنلندا، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة توسيع آفاق العلاقاتمع العراق وإقليم كوردستان، وخصوصاً في التبادل التجاري والاستثمار.

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