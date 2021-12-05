2021/12/05 | 12:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تيار المردة" اللبناني: لن نسمي بديلا لجورج قرداحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/05 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تيار المردة" اللبناني: لن نسمي بديلا لجورج قرداحي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تيار المردة" اللبناني: لن نسمي بديلا لجورج قرداحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).