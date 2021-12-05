2021/12/05 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاحد، عن خطة مع روسيا لزيادة الانتاج النفطي.وقال عبد الجبار في تصريح صحافي، ان “الوزارة مستعدة لفتح آفاق التعاون المشترك مع روسيا في مجالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وروسيا يتفقنا على التعاون في مجال الطاقة النظيفة المركز الخبري الوطني.

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